Prove libere 2: Lewis e Charles quarto e settimo in una sessione tribolata

Suzuka 04 aprile 2025

Seconda sessione di libere estremamente tribolata al Gran Premio del Giappone con ben tre le bandiere rosse. La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il quarto posto con Lewis Hamilton e il settimo con Charles Leclerc.

28 giri. Nel turno pomeridiano Lewis e Charles hanno iniziato il lavoro con gomme Hard con le quali l’inglese ha fatto segnare 1’29”950 e il monegasco 1’31”302, prima che Jack Doohan innescasse la prima bandiera rossa uscendo violentemente in curva 1. La sessione è ripresa dopo oltre venti minuti di stop, necessari a riparare le barriere compromesse dalla Alpine. Alla ripresa Charles ha fatto segnare 1’30”208 prima di una nuova sospensione, questa volta causata da Fernando Alonso, finito nella ghiaia alla Degner Curve. Quando il semaforo in fondo alla pit lane è tornato verde, Hamilton e Leclerc sono tornati in pista montando gomme Hard con le quali i due hanno ottenuto rispettivamente 1’28”544 e 1’28”617. Immediatamente dopo è stata esposta la terza bandiera rossa, questa volta a causa di un principio di incendio all’uscita di curva 9. Si è ripartiti con sette minuti ancora a disposizione che la squadra ha affrontato con Leclerc su gomme Soft usate e Hamilton con le Hard e più carburante a bordo. Il monegasco a quel punto è riuscito a migliorarsi in 1’28”586, prima che un altro incendio portasse alla definitiva chiusura del turno. Per i due ferraristi 14 tornate ciascuno.