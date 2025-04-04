Prove libere 1: Charles e Lewis terzo e quarto

Suzuka 04 aprile 2025

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone la Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il terzo e il quarto tempo con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

52 giri. Lewis e Charles sono andati inizialmente in pista con gomme Medium con le quali i due hanno ottenuto 1’31”902 e 1’32”771 rispettivamente, poi migliorati in 1’29”999 e 1’30”003. Le monoposto sono poi rientrate ai box per montare pneumatici Soft con le quali Leclerc ha centrato 1’28”965 e Hamilton è sceso a 1’29”413 e poi a 1’29”051. Nell’ultima parte della sessione entrambi i piloti hanno rimontato le Medium di inizio turno per girare in configurazione gara. Nel complesso il monegasco ha percorso 27 giri, due in più del compagno di squadra.