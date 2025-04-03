Lewis: “Massima fiducia nel team, stiamo andando nella direzione giusta”

Suzuka 03 aprile 2025

Lewis Hamilton ha incontrato i giornalisti nella hospitality della Scuderia Ferrari HP tracciando un bilancio dell’inizio della sua avventura a Maranello. “Ho la massima fiducia nel team e penso che stiamo andando nella direzione giusta. Ovviamente c’è un processo di apprendimento in corso e credo che presto se ne vedranno i frutti”.

Tante prime volte. Lewis ha spiegato le complessità legate a un cambiamento radicale come quello che lo vede protagonista: “Questo sport è fatto di dettagli, e chi non lavora in un team, per quanto esperto possa essere di Formula 1, non può capire la quantità di cose sulla quale ci dobbiamo concentrare ogni weekend. Quando si cambia squadra poi, tutto diventa più complesso. Personalmente – ha aggiunto Lewis – l’Australia non è stata una gara facile perché per la prima volta mi trovavo a guidare la SF-25 sul bagnato. In Cina invece, dopo un’ottima Sprint, nella quale mi sono sentito pienamente a mio agio fin dalle qualifiche del venerdì pomeriggio, abbiamo pagato una scelta sbagliata di set-up fatta di concerto con il team che ha penalizzato tanto me quanto Charles. Domenica io ho faticato più di lui anche perché, di fatto, la corsa è stata il mio primo long run vero e proprio visto che in Bahrain avevamo dovuto abbandonare la simulazione di gara per un problema, ed era anche la prima volta che guidavo con la mescola C2. Onestamente – ha concluso – sono piuttosto contento di come mi sto adattando e credo che ci stiamo facendo bene. Dobbiamo rimanere concentrati e lavorare sodo perché sono convinto che abbiamo il potenziale per lottare per le primissime posizioni, anche questo weekend in Giappone”.