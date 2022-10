Libere 3: Carlos e Charles secondo e terzo

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il secondo e il terzo tempo, con Carlos Sainz e Charles Leclerc rispettivamente, nella sessione conclusiva di prove libere del Gran Premio del Giappone sul circuito di Suzuka che si è disputata su pista asciutta anche se il cielo continua ad essere coperto.

54 giri. Le due F1-75, in attesa che la pista raggiungesse le migliori condizioni possibili di grip, sono uscite dai box con carico di carburante per provare in configurazione gara, Charles con gomme Medium (miglior tempo 1’36”200) e Carlos con le Soft (1’35”491). A metà turno i due sono usciti passati alla configurazione da qualifica con pneumatici Soft: Carlos ha centrato 1’30”965, Charles 1’31”388 che con un secondo treno di gomme è sceso a 1’30”980. Sainz e Charles hanno completato 27 giri ciascuno.