Libere 1: Carlos e Charles secondo e terzo sotto la pioggia

Suzuka 07 ottobre 2022

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il secondo e il terzo tempo con Carlos Sainz e Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone sulla pista di Suzuka.



31 giri. I due piloti hanno atteso quasi 15 minuti prima di andare ad assaggiare la pista con gomme da bagnato pesante: i primi riscontri cronometrici sono stati 1’48”104 per Leclerc e 1’47”758 per Carlos. Entrambi sono quindi rientrati ai box per poi tornare in pista con gomme Intermedie con le quali lo spagnolo ha fermato i cronometri a 1’42”563 e il monegasco ha centrato 1’42”634. Nel finale la pioggia è di nuovo aumentata e così le Ferrari hanno chiuso con gomme da bagnato pesante: Carlos ha completato 15 giri, Charles 16. La seconda sessione è in programma alle 15 locali (le 8 CET).