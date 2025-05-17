Sabato sotto le attese

Imola 17 maggio 2025

Qualifica amara per la Scuderia Ferrari HP nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Imola. Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton sono infatti rimasti esclusi dal Q3 e domani dovranno schierarsi in griglia di partenza dalla sesta fila.



Q1 e Q2. Le due SF-25 hanno superato la prima fase impiegando un solo set di gomme Soft anche se sia Leclerc che Hamilton a fine Q1 avevano montato un nuovo treno della stessa mescola per provare a migliorarsi. Non è stato necessario però effettuare alcun tentativo poiché la sessione è stata sospesa con bandiera rossa a causa di un incidente di Franco Colapinto. Le Ferrari hanno iniziato il Q2 con le stesse gomme con le quali Charles ha fatto segnare 1’15”604, mentre Lewis ha fermato i cronometri a 1’15”765. Entrambi sono poi rientrati ai box per un nuovo treno di Soft ma nessuno dei due è riuscito a migliorare e in un finale lottato sui millesimi sono rimaste esclusi con l’undicesimo e il dodicesimo tempo.



La gara. Il Gran Premio domani prenderà il via alle ore 15 CEST e da percorrere ci saranno 63 giri (309,049 km). Ovviamente la corsa si presenta non facile visto che, nonostante il promettente passo gara mostrato venerdì, superare a Imola è molto difficile. La squadra preparerà la gara nei dettagli con l’obiettivo di portare a casa un buon bottino di punti.





Charles Leclerc #16

Su una pista tecnica come questa tutto deve essere perfetto, e oggi credo si sia visto. È deludente, non solo per noi, ma anche per i nostri tifosi che sono venuti qui a sostenerci con tanta passione. Sono loro a darci la motivazione per spingere al massimo domani.

Stanotte resetterò la mente e in gara lotterò con il coltello fra i denti per portare a casa il miglior risultato possibile con il pacchetto che abbiamo a disposizione.

Lewis Hamilton #44

Giornata difficile la nostra: nel complesso avevo un buon feeling in macchina ma ci è mancato il grip nel giro finale in Q2, e questo ci è costato caro. Su questo circuito sorpassare è davvero complicato, e sappiamo che domani non sarà semplice ma stasera insieme alla squadra valuteremo ogni possibilità.

Ai nostri tifosi: sappiamo che non è la performance che volevamo davanti al nostro pubblico di casa, ma ce la metteremo tutta per vedere cosa riusciremo a fare.

Fred Vasseur Team Principal

Oggi, migliaia di tifosi erano qui per sostenerci e non siamo riusciti a regalargli un buon risultato, quindi non possiamo essere soddisfatti. È stata una giornata molto difficile per noi nella quale, come già successo a Miami, non siamo riusciti a migliorare i nostri tempi con le gomme nuove, al punto che il nostro giro più veloce in Q2 è rimasto quello fatto segnare con il set usato in Q1.

La gestione delle gomme è stata strana per tutti oggi, ma pare che abbia influito su di noi più che sugli altri. Penso anche che non abbiamo gestito al meglio la sessione dal punto di vista dell'esecuzione.

Domani toccherà a noi cercare di capire cosa possiamo fare. Anche se venerdì abbiamo mostrato un buon passo gara, qui non è facile superare. Ci aspetta un pomeriggio impegnativo e probabilmente dovremo prenderci qualche rischio, soprattutto a livello strategico. Questa sera ci concentreremo su questo per ottenere il massimo per i nostri tifosi domani.