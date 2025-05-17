Quali recap: Charles e Lewis 11° e 12°

Imola 17 maggio 2025

Cielo variabile con un po’ di vento per la qualifica della settima gara stagionale. A Imola l’aria è a 23 gradi, la pista a 40.

Q1. Entrambe le SF-25 vanno in pista con gomme Soft: al primo tentativo Lewis Hamilton fa segnare 1’16”258; Charles Leclerc centra 1’16”524 poco prima della bandiera rossa innescata da una violenta uscita di pista di Yuki Tsunoda alla curva Villeneuve, nella quale il pilota giapponese non riporta conseguenze fisiche. Si riparte dopo 15 minuti e Charles e Lewis con le stesse gomme ottengono 1’16”108 e 1’16”163. Entrambi i piloti rientrano per un nuovo treno di Soft ma non c’è tempo di fare alcun tentativo a causa di un altro violento ma incruento botto, questa volta di Franco Colapinto, all’uscita della chicane del Tamburello. Entrambe le Ferrari accedono al Q2.

Q2. Dopo quasi mezz’ora di stop inizia la seconda parte della qualifica che le due SF-25 affrontano con le gomme montate a fine Q1. Leclerc ottiene 1’15”604, Hamilton 1’15”765. Le vetture rientrano ai box per un nuovo treno di Soft ma nessuno dei due piloti riesce a migliorarsi. Charles scivola undicesimo davanti al compagno di squadra, e sono entrambi esclusi dalla fase decisiva.