Prove libere 3: Charles quinto, Lewis decimo

Imola 17 maggio 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il quinto tempo con Charles Leclerc e il decimo con Lewis Hamilton nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna sul circuito di Imola.

51 giri. Charles e Lewis sono andati in pista con gomme Medium con le quali hanno fatto segnare rispettivamente 1’15”529 e 1’15”866 prima di concentrarsi sui long run con maggiore carico di carburante. Nella parte finale su entrambe le monoposto sono stati montati pneumatici Soft per simulare le condizioni di qualifica. Il primo a far segnare un tempo è stato Hamilton in 1’15”820, mentre Leclerc non ha inizialmente migliorato il riferimento con la mescola Medium. L’inglese invece ha ulteriormente limato il proprio limite scendendo a 1’15”787, mentre a pochi secondi dalla fine della sessione Charles ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’15”451. Nel complesso il monegasco ha completato 26 tornate, una in più del compagno di squadra.