Prove libere 2: Charles sesto, Lewis undicesimo

Imola 16 maggio 2025

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna la Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il sesto tempo con Charles Leclerc e l’undicesimo con Lewis Hamilton.

54 giri. Charles e Lewis sono scesi inizialmente in pista con gomme Medium con le quali i due hanno ottenuto praticamente lo stesso tempo: 1’17”093 e 1’17”099. Le due SF-25 si sono quindi rilanciate con Hamilton che è sceso a 1’16”623 e Leclerc a 1’16”296. A metà sessione Charles ha montato un treno di gomme Soft con le quali ha centrato 1’15”772 – poi migliorato in 1’15”768 –, presto imitato da Lewis che ha fermato i cronometri a 1’15”943. Nell’ultimo terzo del turno le due SF-25 hanno rimontato le Medium di inizio sessione per girare con carico di carburante. Nel complesso Charles ha percorso 28 giri, due in più del compagno di squadra.