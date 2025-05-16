Prove libere 1: Lewis quinto, Charles dodicesimo

Imola 16 maggio 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il quinto e il dodicesimo tempo, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc rispettivamente, nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna.

45 giri. Lewis e Charles hanno iniziato il turno con gomme Soft – le debuttanti C6 di Pirelli – con le quali l’inglese ha fatto segnare inizialmente 1’17”718, mentre Leclerc ha centrato 1’17”869. I due sono poi rientrati in garage per effettuare alcune regolazioni e tornare in pista per andarsi a migliorare: Lewis è così sceso a 1’16”641, Charles a 1’17”077. Nell’ultima parte della sessione sulle due SF-25 è stato caricato carburante per girare in configurazione gara. Il turno è terminato con due minuti di anticipo a causa dell’uscita di pista di Gabriel Bortoleto all’ultima curva. Nel complesso Hamilton ha completato 22 giri, uno in meno del compagno di squadra.