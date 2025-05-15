Lewis: “Questa Imola ha un sapore speciale”

Imola 15 maggio 2025

Lewis Hamilton è arrivato nel paddock dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari sorridente e rilassato, entusiasta per il suo primo weekend di gara a Imola da pilota della Scuderia. “Sono tornato a Maranello martedì e mi ha accolto quel sole che solo la primavera italiana sa regalare,” ha detto Lewis. “Entrare in circuito mi ha riportato alla mente i tempi in cui ero più giovane, quando si andava da una pista di kart all’altra: Lonato, Jesolo, fino a Sarno. Erano momenti spensierati, solo gare e passione. L’Italia è sempre stata fantastica e mi sto godendo ogni attimo qui. Non vedo l’ora di scoprirla ancora di più.”

Ha ammesso che il suo italiano è ancora un work in progress. “Avevo iniziato molto bene, ma con l’intensità della stagione ho rallentato un po’. Però riprenderò, potete contarci.”

Passione, non pressione. Lewis ha spiegato che essere a Imola in rosso ha un’energia diversa, ma non si tratta di pressione. “Mi conoscete, io corro sempre per vincere,” ha detto. “L’obiettivo è lo stesso: lottare là davanti. Con la squadra stiamo spingendo al massimo per arrivarci. Indossare i colori Ferrari non aggiunge pressione, semmai porta più passione. Ho sempre amato venire a Imola, ma ora ha un significato diverso.”

Per quanto riguarda il weekend: “Abbiamo analizzato a fondo i dati di Miami e ora abbiamo una direzione chiara. Adesso si tratta di tirare fuori tutto dal pacchetto. Non vedo l’ora di scendere in pista, soprattutto con il supporto dei tifosi.”