Race recap: Lewis quarto, Charles sesto

Imola 18 maggio 2025

All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola va in scena la settima gara della stagione. Dopo la negativa qualifica di ieri la Scuderia Ferrari HP vuole rimontare. Charles Leclerc scatta undicesimo con gomme Medium, Lewis Hamilton è dodicesimo e opta per gomme Hard. L’aria è a 25 gradi, l’asfalto a 44.

Partenza. Al via Charles salta davanti a Isack Hadjar, mentre Lewis viene superato da Kimi Antonelli.

Giro 2. Charles supera Pierre Gasly e sale nono. Il francese cerca di resistere e finisce fuori pista perdendo la posizione anche su Hamilton che sale dodicesimo.

Giro 10. Charles si ferma per passare a gomme Hard. Rientra 18°.

Giro 11. Si fermano diversi altri piloti tra cui George Russell. Sono tutti dietro a Charles che è 15°.

Giro 12. Sosta anche per Fernando Alonso e Lance Stroll. Leclerc è dodicesimo, Hamilton sesto.

Giro 21. Charles supera Yuki Tsunoda e sale undicesimo.

Giro 23. Franco Colapinto si ferma per la sua sosta e Charles supera Oliver Bearman. Leclerc è nono.

Giro 26. Oscar Piastri attacca Hamilton per il sesto posto e completa il sorpasso.

Giro 27. Charles supera Nico Hulkenberg e sale ottavo.

Giro 30. Esteban Ocon si ferma a bordo pista. Virtual Safety Car. Si fermano in tanti tra cui entrambe le Ferrari. Alla ripresa le Ferrari sono settima con Hamilton e decima con Leclerc.

Giro 32. Charles supera Stroll e sale nono.

Giro 33. Il monegasco scavalca anche Alonso ed è ottavo.

Giro 34. Lewis supera Antonelli e sale sesto.

Giro 36. Hamilton supera anche Hadjar e sale quinto.

Giro 38. Charles supera Antonelli e sale settimo, lanciandosi all’inseguimento di Hadjar.

Giro 42. Charles sale al sesto posto dietro a Lewis.

Giro 46. Antonelli fermo a bordo pista. Safety Car.

Giro 47. Hamilton si ferma per un nuovo treno di Hard. Leclerc è quarto, Hamilton settimo.

Giro 53. Si riparte.

Giro 56. Hamilton supera Russell e sale sesto.

Giro 60. Albon attacca Leclerc per la quarta posizione ma Leclerc si difende e il thailandese taglia la prima variante finendo per essere superato anche da Hamilton.

Giro 61. Lewis supera Charles per la quarta posizione.

Giro 63. Charles restituisce la posizione ad Albon e scende sesto. Finisce così, con Hamilton quarto e Leclerc sesto. Una buona rimonta dopo un sabato molto difficile.