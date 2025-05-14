Maranello 14 maggio 2025

Simone Delladio (Trento, 1980) è un fumettista e illustratore italiano. Studia alla Scuola del Fumetto di Milano, dove frequenta il triennale in Fumetto Realistico, Illustrazione e Sceneggiatura. Collabora come fumettista per diverse realtà editoriali come Renoir Comics e Absolute Black e come illustratore con Asterion Press (Sine Requie) e Asmodee Italia. Attualmente collabora con case editrici di importanza nazionale tra cui: Gruner und Jahr/Mondadori, Rizzoli, Star Comics, Edizioni Inkiostro, Yemaya/Asmodee Italia e, non per ultima, l’americana Dark Horse. Nel 2019 esce in edicola per la Sergio Bonelli Editore con un episodio di Dampyr dal titolo: “Pirati!” su sceneggiatura di Giulio Antonio Gualtieri.