Libere 2: Charles e Carlos ancora ottavo e nono

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno concluso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi con lo stesso piazzamento della prima: l’ottavo e il nono posto. I due piloti della Scuderia Ferrari Mission Winnow hanno continuato il lavoro di messa a punto e di valutazione delle gomme girando ancora con gomme Soft ma anche con le Medium.

58 giri. Nel complesso Charles e Carlos hanno completato 58 giri, 29 ciascuno per il monegasco e spagnolo. Nella simulazione di qualifica con gomme Soft il miglior tempo di Charles è stato 1’24”557 mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’24”844. In precedenza, con pneumatici Medium, i due avevano ottenuto rispettivamente 1’25”194 – c’era stato anche un 1’25”104 cancellato per il superamento dei limiti della pista – e 1’25”270. Leclerc e Sainz hanno concluso il turno con la simulazione di gara con gomme diverse: Soft per il monegasco e Medium per lo spagnolo.



Programma. La terza sessione di libere è in programma domani alle 14 locali (11 CET), mentre le qualifiche saranno alle 17 (14 CET).