Carlos e Charles pronti a chiudere in crescendo

L’ultimo giovedì della stagione è arrivato: Carlos Sainz e Charles Leclerc nel paddock della pista di Abu Dhabi hanno incontrato i media prima di andare a scoprire le modifiche apportate alla pista di Yas Marina nel track walk.

Quinto posto. Il primo a parlare è stato Charles che intende concludere il campionato portandosi a casa il quinto posto tra i piloti: “La lotta con Lando (Norris) è ancora molto aperta. Chiaramente mi farebbe piacere riuscire a rimanere quinto, ma più di tutto mi interessa divertirmi. È stata una stagione intensa, che ci ha visto progredire costantemente e la rincorsa al terzo posto che si è concretizzata nella parte finale dell’anno credo ne sia la dimostrazione”. Poi sarà 2022: “Avremo un assaggio della prossima stagione nei test della settimana prossima – ha affermato il monegasco – e non vediamo l’ora di tuffarci in questa nuova avventura”.

Crescita. Carlos insieme ai media ha ripercorso la sua prima stagione con la Scuderia Ferrari: “Direi che è stato il miglior anno della mia carriera, sia dal punto di vista della mia crescita come pilota che come persona, perché mi sono trovato a vivere un’avventura completamente diversa da tutte le precedenti, nel team più storico della Formula 1 e con molta più pressione”. “Credo di essere cresciuto costantemente nell’arco della stagione, migliorando l’affiatamento con la squadra e la conoscenza della vettura – ha continuato lo spagnolo – che è aumentata e nelle ultime gare ha raggiunto un ottimo livello. Voglio godermi quest’ultimo weekend del 2021 e chiudere con un bel risultato, magari provando anche a fare un pensierino al quinto e al sesto posto in classifica”.

Programma. Il primo turno di prove libere domani sarà alle 13.30 locali (10.30 CET) mentre la seconda sessione andrà in scena alle 17 (14 CET). Sabato l’ultima ora per lavorare sulla messa a punto delle vetture sarà alle 14 (11 CET) in preparazione delle qualifiche previste per le 17 (14 CET). Il tredicesimo Gran Premio di Abu Dhabi prenderà il via alle 17 locali (14 CET) di domenica.