La prima gara Sprint della stagione ha permesso alla Scuderia Ferrari di riportarsi ad armi pari con i diretti rivali in vista del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna in programma domani all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, merito di una grande prova di Carlos Sainz che è riuscito a mettere a segno una splendida rimonta recuperando sei posizioni e guadagnandosi il diritto di prendere il via domani in seconda fila, dalla quarta casella. Anche Charles Leclerc è stato tra i protagonisti della corsa da 100 km di oggi: il monegasco è salito dalla seconda alla prima piazza con uno scatto perfetto in partenza ma nel finale ha pagato il graining sulle sue gomme Soft dovendo cedere agli attacchi di Max Verstappen a due sole tornate dal termine. Per lui dunque è confermata la partenza dalla prima fila a fianco dell’olandese.

Esperienza preziosa. La Sprint di oggi oltre a riequilibrare i valori sulla griglia di partenza del Gran Premio di domani – 63 giri pari a 309,049 km, con partenza alle ore 15 CET – è stata preziosa per la mole di dati che ha permesso di raccogliere sotto vari aspetti, in primis il comportamento delle gomme Soft. La grande rimonta di Carlos ha portato allo spagnolo un ulteriore vantaggio dal momento che gli ha permesso di salire a 38 punti in classifica risalendo così in seconda posizione, scavalcando George Russell. Ferrari continua a guidare la classifica Costruttori con 116 punti contro i 69 dei primi inseguitori.





Charles Leclerc #16

Durante questa Sprint abbiamo imparato parecchie cose in vista della gara di domani. La mia partenza è stata molto buona e poi sono riuscito a portarmi fuori dalla zona DRS di Max (Verstappen) con un margine che mi stava lasciando tranquillo fino a che non abbiamo cominciato ad avere graining.

Forse abbiamo pagato il prezzo dell’aver spinto un po’ troppo a inizio gara e questo è uno degli aspetti sui quali dovremo lavorare questa notte. Se riusciamo a sistemare la macchina come vogliamo, domani ce la possiamo giocare davvero.





Carlos Sainz #55



Sono soddisfatto della mia rimonta e direi che oggi è stata una buona giornata. La partenza è andata come me l'ero immaginata e poi sono stato in grado di recuperare posizione dopo posizione grazie a un solido passo gara e a una buona gestione delle gomme. È stata una Sprint molto concreta che mi ha permesso di riportarmi in una buona posizione per la corsa di domani.

Dopo la difficile giornata di ieri voglio ringraziare i tifosi per il loro supporto, è stata una grande iniezione di fiducia. Il weekend non è finito e domani darò tutto per raccogliere un risultato da celebrare.





Laurent Mekies, Racing Director

È stata una Sprint particolarmente intensa per quanto ci riguarda e il risultato più importante è aver recuperato la seconda fila con Carlos che è stato bravo a rimontare dalla decima posizione. Charles è stato perfetto in partenza e aveva un passo molto forte nei primi giri, anche se non al punto da staccare le Red Bull. Così nel finale, quando sulla sua vettura ha avuto più graining rispetto a Verstappen, non ha potuto difendersi dagli attacchi dell’avversario.

Carlos è stato molto abile nel mettere in pratica alla lettera la gara che avevamo preparato: è scattato bene al via e in poi ha avuto pazienza nei primi giri riuscendo quindi a scavalcare tutti i competitor che era realistico raggiungere. Averlo lì in seconda fila è importante per tutta la squadra perché ci permette di giocare ad armi pari con i nostri rivali diretti in quella che credo sarà una corsa molto tattica.

Vedremo alcune vetture più veloci all’inizio degli stint, e altre che invece saranno in condizione di massimizzare la prestazione alla fine. Dobbiamo tenere conto di tutti questi fattori e pianificare la strategia migliore. La gara è aperta e vogliamo mettercela tutta per ripagare i tanti tifosi che ci sono venuti ad assistere al Gran Premio per ringraziarli del loro supporto non solo in questo weekend ma soprattutto quando le cose non andavano per il verso giusto.