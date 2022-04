La Scuderia torna a correre in casa davanti ai suoi tifosi

Il Mondiale di Formula 1 torna in pista per la quarta gara della stagione, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il weekend propone il nuovo formato Sprint che mette in palio al sabato un bottino molto più ricco rispetto al 2021. Il cambiamento introdotto quest’anno assegna al vincitore della corsa di 100 chilometri ben otto punti – quasi il triplo rispetto ai tre dello scorso anno – ed estende la zona punti alle prime otto posizioni rispetto alle sole tre del 2021. Il regolamento prevede anche che per le statistiche la pole position non vada al vincitore della Sprint ma venga assegnata venerdì al pilota che sarà effettivamente più veloce in qualifica. La gara del sabato continuerà a definire lo schieramento di partenza per il Gran Premio ma chi scatterà davanti a tutti, se non sarà stato il più veloce del venerdì, non potrà essere definito “poleman”.

Tempi serrati. Come accade nei weekend con il formato Sprint, le squadre dovranno organizzarsi per far fronte a tempi molto più serrati per la messa a punto delle monoposto. Al venerdì tecnici e piloti saranno chiamati a cercare il miglior set-up in soli 60 minuti, dalle 13.30 alle 14.30 CET. Al posto della seconda sessione di prove libere (ore 17) ci sarà infatti la qualifica che assegnerà le posizioni per la Sprint, in programma sabato alle 16.30. Chi non sarà ancora soddisfatto della propria monoposto, prima del via della gara da 100 chilometri potrà disporre di un’ulteriore ora di prove alle 12.30. Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna – alla seconda edizione con questa esatta denominazione – prenderà invece il via domenica alle ore 15.

La pista. Il circuito di Imola non ha subito cambiamenti: richiederà carico aerodinamico massimo anche se il tracciato nella sua attuale configurazione presenta un tratto di piena accelerazione che va dall’uscita della Rivazza-2 fino alla chicane del Tamburello, senza più la Variante Bassa a spezzare l’allungo nel quale si trova anche l’unica zona DRS il cui detection point – ovvero il punto in cui si misura se il distacco tra due vetture è inferiore al secondo, soglia sotto la quale è possibile aprire l’ala mobile – è posto prima della Rivazza-1. Sono in programma 63 giri del circuito da 4.909 metri, per un totale di 309,049 chilometri, la seconda distanza più lunga della stagione, seconda solo al Gran Premio di Francia del Paul Ricard (309,69 km).

Bentornati tifosi. Imola è in calendario per il terzo anno consecutivo dopo una lunga assenza, eppure questa è solo la prima occasione nella quale i tifosi possono tornare ad affollare gli spalti dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari dal momento che nel 2020 e nel 2021 le norme anti-Covid avevano obbligato gli organizzatori a disputare la corsa a porte chiuse. Dopo 16 anni dunque l’attesa è finita: non vediamo l’ora di vedere gli appassionati sugli spalti e un colore dominare su tutti gli altri, il rosso Ferrari!





Tre domande a...

ALESSANDRA NALDI, HEAD OF CORPORATE & SPORTS EVENTS

1. La storia di Imola è legata a doppio filo a quella della Ferrari. Per quale ragione il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna è più di una gara di casa per la Scuderia?

"Perché il filo rosso che lega Imola e Maranello si snoda lungo l’Emilia-Romagna, regione dove i motori sono una religione: la Ferrari nasce qui, nella terra dove si creano le macchine più belle del mondo. Quindi il legame tra Imola e la Casa di Maranello è una questione affettiva. Il tifo così caloroso ne è la massima espressione e questo sentimento è condiviso da chi in queste terre ci è cresciuto e da chi viene qui da ogni parte del mondo per condividere l’energia, il tifo, la passione. Pur essendo questo un circuito vero e proprio, il tracciato, con saliscendi e curve che entusiasmano e divertono i tifosi, si snoda tra il verde e le case al limitare della città per cui le terrazze delle abitazioni circostanti diventano logge privilegiate dalle quali si può assistere allo spettacolo. Durante le sessioni sono gremite di gente! E poi c’è il rumore che si spande tra le vie di Imola. Sono nata e cresciuta in questa cittadina e sin da piccola mi ricordo quanto quel suono che rimbombava ovunque mi facesse venire i brividi. Il pubblico qui è di solito molto esigente e appassionato: non vede l’ora di poter vedere le Ferrari e le altre monoposto inseguirsi tra loro!"

2. Si corre a Imola per la terza volta negli ultimi tre anni, ma è solo la prima volta che il pubblico può tornare sugli spalti: che cosa ti aspetti di vedere sulle tribune sui prati?

"Tornare a correre a Imola con il supporto dei i nostri tifosi sarà come aprire la propria casa agli amici dopo tanto tempo. Siamo all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, quindi per noi ci sono una carica e una responsabilità particolari. Mi aspetto uno spettacolo unico, il GP di Imola più che una gara sarà un rito, bellissimo, colorato, condiviso da decine di migliaia di tifosi. Da vera Imolese posso dire che nell’aria si respira già un’energia potentissima: l’entusiasmo e la passione che storicamente sprigionano i tifosi invade come un’onda tutto l’autodromo e poi c’è il boato alla Rivazza, un fragore così potente che copre anche il suono dei motori. Proprio nei pressi di quella curva si trova la casa dove sono cresciuta e dove anche oggi abitano i miei genitori: vivo questo spettacolo fin da quando ero bambina e ritrovare tutto questo sarà un’emozione indescrivibile!"

3. Al Paddock Club di Imola inaugurate la vostra nuova, il Ferrari Formula 1 Club. Che cosa proponete ai vostri ospiti?

"La nuova hospitality, affacciata sopra al garage della Scuderia Ferrari, sarà un ambiente nel quale i nostri partner e clienti potranno vivere un weekend indimenticabile. Imola è la prima tappa di un nuovo concept che proporremo durante altre tappe del campionato. Lo spettacolo unico della partenza e delle soste ai box durante la gara e le tribune gremite di tifosi saranno la cornice perfetta per inaugurare una lounge dallo stile aggressivo e avveniristico. Il design richiama caratteristiche e colori della F1-75, con giochi di luce e schermi led che assecondano un programma ricco di contenuti speciali, creati apposta per i nostri ospiti: le interviste live ai nostri piloti e tecnici e i tanti ambassador del mondo dei motori racconteranno i dietro le quinte e aiuteranno a comprendere il fascino del nostro sport. Gli ospiti potranno intervenire, porre domande e divertirsi a scoprire i dettagli e le sfumature di un mondo così affascinante. Attraverso le cuffie gara daremo inoltre l’opportunità di ascoltare i dialoghi via radio dei nostri piloti con il team durante le sessioni, per un’esperienza davvero immersiva. Gli ospiti potranno scendere anche nel paddock, dove vedranno la Scuderia in azione durante il week end di GP, potranno accedere alla pitlane e stare di fronte al garage Ferrari per vedere da vicino le fasi di preparazione della vettura e le prove di pit stop. Sarà un weekend davvero elettrizzante!"

Ferrari Stats

GP disputati 1033

Stagioni in F1 73

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie 240 (23,23%)

Pole position 232 (22,46%)

Giri più veloci 257 (24,88%)

Podi totali 783 (25,27%)





Ferrari Stats GP iridati disputati a Imola

GP disputati 29

Debutto GP d’Italia (J. Scheckter 8°; G. Villeneuve rit.)

Vittorie 8 (27,59%)

Pole position 6 (20,69%)

Giri più veloci 10 (34,48%)

Podi totali 24 (27,59%)