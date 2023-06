Prove libere: Charles e Carlos secondo e quarto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il secondo e il quarto tempo nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaigian al Baku City Circuit.

44 giri. Charles e Carlos hanno iniziato la sessione con pneumatici Hard con l’obiettivo di girare il più possibile per prendere confidenza con pista e muretti. I due hanno ottenuto come migliori tempi iniziali rispettivamente 1’44”605 e 1’45”639 prima che la sessione venisse sospesa con bandiera rossa a causa dello stop in pista di Pierre Gasly. Alla ripartenza Leclerc e Sainz sono tornati in pista con le stesse gomme e si sono migliorati scendendo a 1’44”420 e 1’44”234. Nella parte finale del turno su entrambe le SF-23 sono stati montati pneumatici Soft coi quali sia Charles che Carlos hanno ottenuto i tempi di riferimento. Leclerc ha fermato i cronometri in 1’42”352, mentre Sainz ha ottenuto 1’42”899. In totale il monegasco ha percorso 21 passaggi, due in meno del suo compagno di squadra.