Gran Premio del Belgio 2022 di Alberto Dal Lago

Alberto Dal Lago è un illustratore italiano nell’ambito della narrativa e ludica Fantasy (Wizards of The Coast, Paizo Publishing, Privateer Press, Ghostfire Gaming, Nightfall Games) e nell’editoria per ragazzi (Mondadori, Lisciani Giochi, Arch Stone Books, Edizioni Piemme, Salani e Gainsworth Publishing). È il copertinista ufficiale della storica serie di libri game di Lone Wolf, creata da Joe Dever e pubblicata in Italia da Raven Distribution/Vincent Books Editore. Ha collaborato con Ares Giochi alle copertine di boardgames per la serie Sword & Sorcery, partecipato alla realizzazione dei due calendari “Lords for the Ring” a cura di AIST (Associazione Italiana Studi Tolkieniani) e al numero speciale di Dampyr edito da Sergio Bonelli Editore. Ha illustrato diverse carte del gioco Fantasy Riders per Panini Comics España. È stato copertinista e illustratore della serie di The Necronomicon Gamebook, ideata da Valentino Sergi. Ha dipinto alcuni manifesti per Scuderia Ferrari nel 2020 e 2021 e realizzato il logo per l’iniziativa Shape Another Future. Nel 2022 ha collaborato con TIWI a uno degli episodi della seconda stagione de In Compagnia del Lupo, presentata da Carlo Lucarelli su Sky Arte. Dal 2012 insegna Illustrazione Digitale e Concept Art presso la Scuola Internazionale.