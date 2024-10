Prove libere 2: Carlos primo, Charles quarto

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il primo e il quarto tempo nella seconda sessione di libere che è stata estesa a 90 minuti per permettere a Pirelli di testare le gomme 2025. Per la Scuderia Ferrari HP sono state sorteggiate mescole C4 e i piloti hanno dunque potuto girare anche con le gomme Medium del weekend raccogliendo dati utili soprattutto in configurazione gara.

65 giri. A inizio turno Carlos è andato in pista con le gomme prototipo, mentre sulla macchina di Charles sono stati ultimati i lavori di ripristino dopo l’incidente che nella prima sessione ha visto coinvolto Oliver Bearman, al volante della sua SF-24. Sainz ha ottenuto 1’17”809 mettendosi in cima alla lista dei tempi prima che George Russell finisse contro le barriere obbligando la direzione gara ad esporre bandiera rossa. Alla ripresa, dopo un lungo stop per rimettere a posto le barriere, entrambe le SF-24 sono scese in pista nuovamente con gomme prototipo con le quali entrambi i piloti hanno ottenuto i tempi di riferimento, Carlos si è messo in testa alla lista dei tempi in 1’17”699, mentre Charles ha ottenuto 1’17”887. I due hanno poi girato con carico di carburante: nel complesso Sainz ha percorso 34 passaggi, Leclerc 31.