La prima volta di Lewis

L’inglese regala a sé stesso e alla Scuderia Ferrari HP la vittoria nella gara Sprint. Nel pomeriggio in qualifica Hamilton e Leclerc ottengono il quinto e il sesto tempo per la corsa di domani alle 15

Il sabato del Gran Premio di Cina ha regalato alla Scuderia Ferrari HP la soddisfazione della prima vittoria in una gara Sprint, con Lewis Hamilton, e la terza fila con l’inglese e Charles Leclerc per la gara da 305,066 km che prenderà il via domani alle 15 locali (8 CET).

Prime volte. Al mattino, nel cuore della notte europea, Lewis ha fatto un pezzetto di storia per sé e la squadra: l’inglese è infatti riuscito a vincere la gara Sprint per la prima volta nella sua carriera, dando alla Scuderia la medesima soddisfazione. Il tabù è stato rotto grazie a una esecuzione magistrale di Hamilton, che, partito dalla pole position, ha guidato il gruppo dal primo all’ultimo giro sfruttando al meglio il fatto di avere aria libera per gestire al meglio le sue gomme Medium usate. A completare il risultato della mattinata c’è stato il quinto posto di Charles che ha portato a 12 punti il bottino di giornata.

Qualifiche. Nel pomeriggio squadre e piloti sono tornati in pista per le qualifiche del Gran Premio che si sono svolte con temperature più elevate – la pista era a 40 gradi contro i 34 del mattino – e condizioni di vento mutevoli. Il turno è stato serratissimo con notevoli alti e bassi tra le prestazioni dei vari piloti. In Q1 Lewis e Charles si sono qualificati senza problemi, mentre nella fase successiva entrambi hanno faticato parecchio a mettere insieme il giro. In Q3 Hamilton e Leclerc hanno avuto a disposizione due treni di gomme Soft ciascuno. I tempi di entrambi i loro tentativi sono stati molto simili: il migliore di Lewis è stato 1’30”927, mentre Charles ha ottenuto 1’31”021, riscontri validi per la quinta e sesta posizione. Le due Ferrari scatteranno quindi appaiate in terza fila.

Fattore gomme. La posizione di partenza delle due SF-25 non è ovviamente ideale, ma la gara di domani potrebbe essere estremamente tattica. Se in passato, infatti, la strategia a due soste permetteva di terminare agevolmente la gara, il nuovo asfalto, che garantisce molto più grip ma mette anche molto più stress sugli pneumatici, potrebbe costringere a una gestione molto oculata delle gomme, per non rischiare crolli repentini di prestazione. Gli ingegneri e i piloti analizzeranno a fondo i dati raccolti oggi e prepareranno i potenziali scenari, per una gara che potrebbe presentare diverse occasioni.





Lewis Hamilton #44

Convertire la mia prima pole Sprint con la Ferrari in una vittoria è una sensazione davvero speciale. La macchina andava forte e siamo riusciti a mettere tutto insieme per tagliare il traguardo davanti a tutti e portare a casa punti importanti per la squadra. La reazione del pubblico, quando sono sceso dall’abitacolo, è stata semplicemente incredibile.

Le qualifiche nel pomeriggio sono state più complicate e non siamo riusciti ad ottenere il massimo dalla macchina sul giro secco. Chiaramente però sappiamo che il potenziale c’e e quindi si tratta di lavorare sodo per fare in modo di sbloccarlo in maniera costante nel corso del weekend. L’aver assaporato la vittoria ci ha resi tutti ancora più affamati: domani sarà difficile, ma sappiamo quello che dobbiamo fare.



Charles Leclerc #16

La gara Sprint non è stata ideale: nella prima parte non avevamo il ritmo necessario per inventare qualcosa di speciale, mentre nella seconda le cose sono migliorate ma non abbastanza da poter pensare di arrivare più avanti senza prendere rischi eccessivi. Stamattina ho optato per una configurazione di assetto leggermente diversa, ma non penso che abbiamo raccolto indicazioni particolarmente utili in vista di domani.

Le qualifiche sono andate come ci aspettavamo: il nostro passo complessivo non è stato abbastanza veloce e partire in mezzo al gruppo domani di sicuro non ci faciliterà la vita. Abbiamo faticato un po' di più questo pomeriggio rispetto alla Sprint Qualifying e dobbiamo analizzare cosa avremmo potuto fare per ottenere un risultato migliore, visto che sento di aver davvero estratto tutto il potenziale dalla macchina nei miei giri in Q3.

La corsa sarà molto impegnativa e la gestione delle gomme un fattore fondamentale. C'è un'incognita legata al fatto che finora non abbiamo mai girato in condizioni simili, né nei test né in gara, e quindi sarà interessante vedere come questo influenzerà le prestazioni delle varie vetture. L'obiettivo è sempre vincere, ma partendo da dove siamo sulla griglia, un podio sarebbe da considerare un risultato positivo.



Fred Vasseur Team Principal

Quello di stamattina è stato un bel risveglio, per tutto il team e per i tifosi: è stato bello vedere Lewis comandare d’autorità la gara. I 19 giri di stamattina ci hanno fatto capire che domani la gestione gomme sarà cruciale come mai prima, viste le caratteristiche del nuovo asfalto che abbiamo trovato qui a Shanghai.

Le qualifiche di oggi sono state davvero di difficile lettura e molte squadre, noi inclusi, hanno vissuto un’altalena di prestazioni: in Q1 siamo andati forte, in Q2 abbiamo faticato, e nella fase decisiva siamo arrivati a tre decimi dalla pole perdendo nell’ultimo settore. Ovviamente ci sarebbe piaciuto qualificarci più avanti, perché anche se il passo è buono, come abbiamo visto nella Sprint, quando ci si trova in aria sporca le gomme faticano molto di più. La gara non potrà che essere tattica, e dovremo essere in grado di approfittare di tutte le situazioni che si presenteranno. I valori sembrano abbastanza ravvicinati: lavoreremo bene stanotte per giocarci al meglio le nostre carte domani e portare a casa altri punti pesanti dopo i dodici di oggi.