Sprint Qualifying: Lewis davanti a tutti, Charles quarto

Allo Shanghai International Circuit la Scuderia Ferrari HP affronta la prima Sprint Qualifying della stagione. La regola della qualifica impone gomme Medium per SQ1 ed SQ2, mentre nell’ultima fase entreranno in azione le Soft. L’aria è a 24 gradi, l’asfalto a 38.

SQ1. Gomme Medium per le due SF-25: Lewis fa segnare 1’32”229, Charles 1’32”239. I due piloti rientrano al box e poi tornano fuori e si migliorano: Hamilton centra il miglior tempo in 1’32”212, Leclerc il terzo in 1’32”518.

SQ2. Di nuovo gomme Medium per le SF-25. Lewis ottiene 1’32”125, Charles fa 1’32”102. Dopo un giro di raffreddamento entrambi si rilanciano e si migliorano rispettivamente in 1’31”384, quarto tempo, e 1’31”561, ottavo.

SQ3. Gomme Soft per la fase finale e un unico tentativo: Lewis mette insieme il giro perfetto e in 1’30”849 ottiene la pole position per la gara Sprint di domani. Charles ferma i cronometri a 1’31”057, quarto tempo che lo pone in seconda fila per domani. Partenza alle 11 locali (4 CET).