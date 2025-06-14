Terza e quarta fila a Montreal

Fred Vasseur, Team Principal





È stata una qualifica frustrante per la squadra, perché credo che il potenziale c’era e avremmo potuto fare molto meglio, ma alla fine non siamo riusciti a concretizzare.

Nell’ultimo tentativo Charles stava facendo un ottimo giro, era più veloce di Russell di circa un decimo fino alla curva 6, quando ha trovato una macchina davanti a sé e ha dovuto abortire il giro. Non dico che avrebbe fatto la pole, perché mancavano ancora due terzi di giro, ma è un peccato perché si era ripreso bene dopo un venerdì molto complicato.

Per quanto riguarda Lewis, il suo passo gara ieri è stato molto costante e sono sicuro che potrà disputare una buona gara partendo dalla quinta posizione.

Qui a Montreal è possibile sorpassare e finora il nostro passo sui long run è stato incoraggiante. Di solito andiamo meglio in gara che in qualifica. È andata così, ora stringiamo i denti e vediamo cosa riusciremo a fare domani.