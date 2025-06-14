Terza e quarta fila a Montreal

Lewis Hamilton partirà domani dalla quinta posizione sulla griglia del Gran Premio del Canada, mentre Charles Leclerc scatterà dall’ottava piazzola.
• FP3. Dopo aver perso quasi tutta la FP1 e completamente la FP2 di ieri, a causa di un brutto incidente che ha danneggiato gravemente la sua monoposto nella prima sessione, Charles ha recuperato il tempo perduto nell’ultima ora di prove libere di oggi, completando anche un mini long-run a metà sessione, con alto carico di carburante.
• I meccanici hanno fatto un ottimo lavoro ripristinando la vettura di Leclerc senza violare il coprifuoco.
• Lewis ha svolto il consueto lavoro preparatorio in vista delle qualifiche.
• Entrambi i piloti hanno utilizzato gomme Medium e Soft.
• La sessione è stata interrotta a metà da una bandiera rossa dopo che Piastri ha sbattuto contro il muro in curva 14.
• Q1. Entrambi i piloti sono scesi in pista con gomme Soft nuove, accedendo agevolmente alla Q2, con Hamilton terzo e Leclerc quarto.
• La sessione è stata interrotta dopo 5’30” a causa di detriti in pista, provenienti dal cofano motore staccatosi dalla Williams di Albon.
• Q2. Leclerc e Hamilton hanno iniziato la sessione con gomme Soft usate, prima di passare a Soft nuove, accedendo alla sessione successiva con il terzo e il settimo tempo.
• Q3. Leclerc ha iniziato su Soft nuove e Hamilton su Soft usate, prima che entrambi montassero un nuovo set di Soft.
• Nell’ultimo tentativo, Charles, dopo aver fatto segnare il miglior primo settore, ha trovato traffico causato da Hadjar che ha compromesso il suo giro e lo ha costretto ad abortire. Il monegasco ha chiuso ottavo.
Lewis Hamilton #44
P5 è un buon risultato dopo delle sessioni piuttosto interessanti e altalenanti tra prove libere e qualifica. Stiamo lottando contro vetture che hanno portato aggiornamenti, quindi ci aspetta una bella battaglia; ma darò tutto per provare a conquistare il podio. Con la strategia giusta e un buon passo gara, penso che sia possibile. Restiamo fiduciosi per domani, anche se sappiamo che non sarà facile.
Charles Leclerc #16
Oggi mi sono sentito a mio agio sia in FP3 che in qualifica e credo che la macchina fosse abbastanza competitiva anche per la pole. Quindi, chiaramente, sono deluso dall’ottavo posto.
Ero pronto a mettere tutto insieme nell’ultimo giro in Q3, ma purtroppo ho trovato Isack (Hadjar) davanti a me in curva 6 e in aria sporca si perde molto carico, su una pista come questa. Ho perso il posteriore e ho dovuto abortire il giro.
Domani servirà una buona partenza e lotteremo per risalire, sperando di farcela ad arrivare a podio.
Fred Vasseur, Team Principal
È stata una qualifica frustrante per la squadra, perché credo che il potenziale c’era e avremmo potuto fare molto meglio, ma alla fine non siamo riusciti a concretizzare.
Nell’ultimo tentativo Charles stava facendo un ottimo giro, era più veloce di Russell di circa un decimo fino alla curva 6, quando ha trovato una macchina davanti a sé e ha dovuto abortire il giro. Non dico che avrebbe fatto la pole, perché mancavano ancora due terzi di giro, ma è un peccato perché si era ripreso bene dopo un venerdì molto complicato.
Per quanto riguarda Lewis, il suo passo gara ieri è stato molto costante e sono sicuro che potrà disputare una buona gara partendo dalla quinta posizione.
Qui a Montreal è possibile sorpassare e finora il nostro passo sui long run è stato incoraggiante. Di solito andiamo meglio in gara che in qualifica. È andata così, ora stringiamo i denti e vediamo cosa riusciremo a fare domani.