Venerdì a metà

Montreal 14 giugno 2025

• FP1: Lewis Hamilton ha concluso la prima sessione di prove libere in quinta posizione, mentre Charles Leclerc ha fatto segnare il decino tempo, ma ha avuto un incidente al giro 9 che ha concluso la sua sessione. • Charles non ha preso parte nemmeno alla seconda sessione, come previsto dal regolamento, poiché la cellula di sopravvivenza della sua SF-25 era stata sostituita. Tornerà in abitacolo per FP3.

• Entrambi i piloti hanno utilizzato solo gomme Soft in FP1. • FP2: Lewis ha concluso in ottava posizione, utilizzando sia gomme Medium che Soft, e ha terminato il suo lavoro in pista con un lungo stint su mescola Medium, che ha mostrato graining.

• Come di consueto qui a Montreal, la pista, inizialmente molto sporca, è migliorata significativamente nel corso della giornata.







Lewis Hamilton #44

La macchina è stata piacevole da guidare, ma al momento ci manca un po’ di passo e abbiamo avuto del graining nei long run. Continueremo a lavorare stanotte per portarla in una finestra di prestazione migliore per domani.





Charles Leclerc #16

Il mio bloccaggio in FP1 ha avuto purtroppo conseguenze importanti. Mi dispiace per il team perché non siamo riusciti a completare la prima sessione né la seconda. A parte questo, in macchina oggi mi sono sentito a mio agio, il che è positivo, quindi non penso che quello che è successo avrà un impatto sul resto del weekend.