Charles quinto e Lewis sesto in Canada

15 giugno 2025

Alla partenza, Charles Leclerc e Lando Norris sono stati gli unici piloti nella top ten a partire con gomma Hard, mentre tutti gli altri, incluso Lewis Hamilton, sono partiti con le Medium.

Il degrado delle gomme ha avuto un impatto significativo sull’andamento della gara odierna.

Al 13° giro, Lewis ha colpito un piccolo animale tra curva 9 e 10, danneggiando il fondo della vettura e compromettendo gravemente il livello di carico aerodinamico.

Sebbene, inizialmente, entrambe le strategie a una e due soste potevano essere valide per Charles, è presto emerso che le gomme Hard e Medium non avrebbero garantito la durata necessaria: il monegasco è così passato a una strategia a due soste.

A tre giri dal termine, Norris ha colpito il compagno di squadra Oscar Piastri ed è stato costretto al ritiro, permettendo a Charles e Lewis di guadagnare una posizione in classifica.

La gara si è conclusa in regime di Safety Car.



Charles Leclerc #16

P5 era il massimo che potessimo ottenere oggi. Forse avremmo potuto provare qualcosa di diverso con la strategia, ma alla fine non avrebbe cambiato molto il risultato della gara.

La nostra posizione di partenza è stata soprattutto ciò che ci ha penalizzato oggi.

È una pista abbastanza particolare, quindi non credo che ciò che abbiamo visto in termini di performance si rifletterà troppo nelle prossime gare.

Abbiamo una settimana per analizzare tutto e torneremo più forti.



Lewis Hamilton #44

Il sesto posto è un buon risultato, considerando le circostanze di oggi. La macchina aveva un buon feeling nei primi giri ed ero ottimista su quello che avremmo potuto fare, ma purtroppo abbiamo riportato un danno significativo molto presto, che ci è costato parecchio carico aerodinamico. Da lì in poi è stato difficile gestire bilanciamento e ritmo, e poi qualche problema ai freni nella fase centrale ha complicato ulteriormente le cose. Non siamo ancora dove vorremmo essere, ma siamo concentrati sui passi da fare per tornare a lottare davanti. Questo è il nostro obiettivo in vista dell’Austria



Fred Vasseur

Team Principal Scuderia Ferrari HP

Credo che questo weekend il problema principale sia stato aver commesso troppi errori e avuto troppe difficoltà fin da FP1, quando abbiamo perso una macchina. Poi è arrivato l’errore in qualifica, e in gara Lewis ha perso parecchi punti di carico aerodinamico già nelle prime fasi, danneggiando la parte anteriore del fondo, dopo aver colpito un animaletto che stava attraversando la pista.

Se potessi rivivere il weekend, sceglierei di non aver saltato FP2 con una delle due vetture, perché non abbiamo potuto testare le gomme nei long run, e quello è stato il nostro limite principale oggi. Ed è così che si finisce quinto e sesto.

Questo weekend ha avuto anche alcuni aspetti positivi, a partire dal passo in qualifica: ieri Charles aveva fatto il primo settore più veloce prima di dover abortire il giro, e il nostro passo gara non è lontano dai migliori. Ma se non metti tutto insieme, ti ritrovi nel traffico.

Sono sicuro che presto arriverà la nostra occasione, ci serve solo un weekend pulito. Quando mettiamo insieme ogni dettaglio, possiamo farcela