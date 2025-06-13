Prove libere 2: Lewis ottavo, Charles ai box

Montreal 13 giugno 2025

Lewis Hamilton ha ottenuto l’ottavo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada. L’inglese è stato l’unico rappresentante della Scuderia Ferrari HP in pista, visto che Charles Leclerc aveva danneggiato gravemente il telaio della sua SF-25 uscendo in curva 3 nel turno inaugurale. Sarà comunque regolarmente in pista domani nella terza e conclusiva sessione prevista alle 12.30 locali (18.30 CEST).

33 giri. Lewis ha iniziato il lavoro con gomme Medium mettendo insieme un buon numero di giri e ottenendo il suo migliore riscontro cronometrico in 1’13”357 sfruttando anche l’evoluzione dell’asfalto che si è progressivamente pulito e gommato. A metà turno Hamilton ha montato gomme Soft con le quali si è migliorato scendendo a 1’12”653, ottavo tempo. Nell’ultima parte della sessione l’inglese ha poi caricato carburante per girare in configurazione gara completando in totale 33 tornate.