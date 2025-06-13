Prove libere 1: Lewis quinto, Charles decimo e contro le barriere

Montreal 13 giugno 2025

Prima sessione di prove libere non ideale per la Scuderia Ferrari HP al Gran Premio del Canada: Lewis Hamilton ha ottenuto il quinto tempo, mentre Charles è stato decimo ed è finito contro le barriere dopo appena venti minuti, non riuscendo dunque a completare il programma previsto. L’ora inaugurale di pista è stata all’insegna della scarsità di grip: sono infatti stati tantissimi gli errori e i testacoda che si sono verificati, e questo nonostante la maggior parte delle vetture girasse con gomme Soft e in particolare con la C6, la più morbida delle mescole della gamma Pirelli.

39 giri. Lewis e Charles, al pari di molti altri, hanno iniziato il turno direttamente con gomme Soft. Leclerc ha cominciato da subito a spingere al punto di far segnare il miglior tempo provvisorio in 1’13”885. Poco dopo però il monegasco è finito contro le barriere alla chicane di curva 3 danneggiando il lato sinistro della sua SF-25 e costringendo la direzione gara a esporre la bandiera rossa. Per lui nove i giri percorsi. Lewis ha invece iniziato a prendere confidenza con lo scarso grip della pista più progressivamente e al momento della sospensione aveva fatto segnare 1’15”093. La sessione è ripresa dopo cinque minuti e l’inglese, con un nuovo treno di Soft, si è subito migliorato scendendo a 1’14”214 e ottenendo poi il proprio miglior tempo in 1’13”620. Nella parte finale del turno Hamilton ha rimontato il primo set di Soft per girare con carico di carburante e provare condizioni simili a quelle di gara. Per lui in totale 30 i giri completati.