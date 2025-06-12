Charles: “Ho visitato per la prima volta Mont-Tremblant”

Montreal 12 giugno 2025

Nella prima giornata trascorsa nel paddock sull’isola Notre-Dame, Charles ha incontrato come di consueto i giornalisti ai quali ha raccontato: “Montréal è una città che amo davvero e che ormai conosco piuttosto bene, visto che vi ho trascorso parecchio tempo negli ultimi anni. Mi piace portare amici e familiari alle gare, per passare un po’ di tempo insieme quando ne abbiamo l’occasione. Quest’anno abbiamo visitato Mont-Tremblant per la prima volta: è stato fantastico e mi è piaciuto moltissimo. Anche Leo era felice!”

Spagna. Charles ha risposto ad altre domande dei media confermando i problemi tecnici avuti nella seconda metà della gara in Spagna, che, ha sottolineato “erano già presenti già nel secondo stint. Abbiamo dovuto gestirli, ma posso dire che il primo stint è stato molto positivo.”

Aspettative per Montreal. Sul Gran Premio di questo fine settimana Charles ritiene che “Ferrari potrebbe avvicinarsi alle performance di McLaren grazie alla buona risposta della nostra vettura sui cordoli, anche se una vittoria resta difficile sulla carta. Un podio è l’obiettivo concreto.”

Lewis e Fred. In conclusione, Charles ha sottolineato l’unità d’intenti con Fred e Lewis: “Abbiamo una visione condivisa per tornare a vincere, e stiamo lavorando insieme per realizzarla.”

Sul suo compagno di squadra ha poi aggiunto di essere rimasto colpito non solo dalla sua guida, ma anche dalla sua disciplina fuori pista: “È impressionante quanto riesca a gestire tutto rimanendo completamente focalizzato sulle gare. È un esempio da seguire.”