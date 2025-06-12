Lewis: “Quella di Montreal è una delle mie gare del cuore”

Montreal 12 giugno 2025

Lewis Hamilton è entrato rilassato nel paddock del Circuit Gilles-Villeneuve di Montreal per partecipare alla conferenza stampa FIA in vista del weekend di gara.

“Quella di Montreal è una delle mie gare del cuore,” ha detto. “Ho conquistato la mia prima vittoria sull’Isola di Notre-Dame. Ricordo quanto è stato incredibile tagliare per primo il traguardo, e da allora Montreal ha sempre avuto un posto speciale per me.”

Pubblico vicinissimo. Tra le cose che il campione inglese ama di più di questa pista c’è ovviamente il tracciato, ma anche la vicinanza con i tifosi.

“Il circuito è emozionante, con i muretti tutto intorno, ma è incredibilmente veloce per essere una pista cittadina e le frenate sono davvero impegnative, ti fanno salire l’adrenalina,” ha spiegato. “Ma quello che amo davvero sono le tribune: qui sono più vicine alla pista che in qualunque altro circuito. Alla curva 10 o alla 2 sembra quasi di frenare tra le braccia del pubblico, ed è una sensazione bellissima. Qui ho sempre sentito un grande sostegno, e ora che corro per la Scuderia Ferrari HP penso che ne avrò ancora di più, anche perché qui c’è una forte comunità di lingua italiana. Stiamo lavorando sodo per regalarci – e regalare a loro – un bel risultato questo weekend.”

Similitudini e differenze. Con 19 stagioni di Formula 1 alle spalle, a Lewis è stato chiesto come pensa sia oggi il debutto nella massima categoria per i piloti più giovani.

“È una domanda molto interessante,” ha risposto. “Penso che ci siano similitudini e differenze tra quando ho iniziato io e oggi. Credo che per un rookie le monoposto di oggi siano difficili da guidare quanto lo era la mia nel 2007. Ma sono anche convinto che allora fosse più semplice la vita fuori dall’abitacolo. I media erano meno reattivi, i social non esistevano, quindi nemmeno gli abusi che spesso ne derivano, e probabilmente c’era più tempo per crescere con calma. In sostanza penso che i ragazzi di oggi siano molto maturi, ma che debbano anche crescere molto in fretta.”