Gran Premio del Canada 2025 di Jacopo Schiavo

Maranello 11 giugno 2025

Jacopo Schiavo è un illustratore italiano attivo nel settore editoriale e nel panorama dei giochi di ruolo. Ha lavorato, tra gli altri, con Monte Cook Games, Mana Project, Wyrd Edizioni, Grim Moon Studio, Acheron Books. È anche autore di copertine per libri e libri-games, e nel 2022 ha collaborato con Tiwi Studio per il programma "In Compagnia Del Lupo" condotto da Carlo Lucarelli e in onda su Sky Arte. È anche co-fondatore di Wahtari, uno studio creativo di illustrazione, concept art, fumetto e animazione.