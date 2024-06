Prove libere 2: Charles quarto, Carlos tredicesimo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quarto e il tredicesimo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran premio del Canada che è stata ancora una volta condizionata dalla pioggia.

51 giri. Uno scroscio è arrivato sulla pista in prossimità dell’inizio della sessione ma l’asfalto è rimasto fondamentalmente asciutto. Charles e Carlos sono dunque andati in pista con gomma Medium. Il monegasco al suo decimo giro ha ottenuto 1’16”556, miglior tempo ottenuto con quella mescola, mentre Carlos ha centrato 1’17”722. Poco dopo la pioggia è aumentata di intensità e così entrambe le SF-24 sono tornate in pista con gomme Intermedie. Leclerc con quella mescola ha ottenuto 1’25”785, Carlos1’25”423. Il monegasco ha percorso 24 giri, lo spagnolo 27.