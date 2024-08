Prove libere 1: Charles sesto, Carlos nono

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il sesto e il nono tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio.

49 giri. Charles e Carlos hanno iniziato a girare con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’45”324 e 1’45”549. Montate le Soft, entrambi si sono migliorati: Charles scendendo a 1’44”306 e Carlos in 1’44”574. Negli ultimi 15 minuti di sessione i piloti sono tornati in pista con gomma usata – Medium per Leclerc, Soft per Sainz – per girare con più carburante a bordo. Per Charles 25 i giri completati, uno in più di Carlos.