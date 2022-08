Quali recap: Carlos al via dalla pole a Spa-Francorchamps

Temperature: aria 15°; asfalto 20°

Q1. Le Ferrari di Carlos e Charles restano in garage alcuni minuti prima di andare in pista. Lo spagnolo ottiene 1’45”050, il monegasco 1’45”572. I tempi sono sufficienti per passare il turno.

Q2. Nel primo tentativo, per entrambi con gomme Soft usate, Carlos riceve la scia da Charles che si sta lanciando. Lo spagnolo ottiene 1’45”418 e nel proprio giro di rientro rende il favore al compagno di squadra che fa segnare 1’45”637. Per Charles rischia di non bastare: entrambe le Ferrari tornano in pista e Charles si migliora fino ad ottenere il miglior tempo in 1’44”551. Sainz non ha bisogno di migliorarsi e risparmia il suo set di pneumatici.

Q3. Una volta ancora nel primo tentativo Sainz riceve la scia da Charles e stabilisce 1’44”297 che vale la seconda posizione alle spalle di Max Verstappen che però sarà penalizzato. Carlos al secondo tentativo non migliora ma nemmeno Sergio Perez. Lo spagnolo è secondo ma partirà dalla pole per la seconda volta nella carriera dopo Silverstone. Charles ottiene 1’44”553 che gli permette di partire in griglia dietro a Verstappen.