Quali recap: Charles terzo, Lewis nono

Sakhir 12 aprile 2025

È tempo delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain. L’aria è a 26 gradi, l’asfalto a 31.

Q1. Charles e Lewis vanno in pista con gomme Soft nuove: il monegasco ottiene 1’31”454, l’inglese 1’31”962. Leclerc rimane nel box, mentre Hamilton monta un altro treno, esce di nuovo e centra 1’31”219 che gli permette di accedere al Q2 insieme al compagno di squadra.

Q2. Gomme Soft usate per entrambi i piloti della Scuderia Ferrari HP che non fanno in tempo nemmeno a iniziare il loro primo tentativo a causa della sospensione della sessione per l’incidente in curva 3 di Esteban Ocon. SI riparte con undici minuti a disposizione: Charles fa segnare 1’31”056, mentre Lewis rientra al box per montare gomme Soft nuove. Per il secondo tentativo le SF-25 montano gomme Soft nuove: Hamilton fa segnare 1’31”009, Leclerc 1’30”724. Entrambi passano al Q3.

Q3. Charles e Lewis vanno in pista con gomme Soft usate per il primo tentativo ottenendo rispettivamente 1’31”355 e 1’31”410, tempi validi per la quarta e la quinta posizione provvisoria. Il tempo dell’inglese però viene invalidato per il mancato rispetto dei limiti della pista. All’ultimo tentativo Charles è bravissimo e ferma i cronometri a 1’30”175 che vale la terza posizione. Lewis ottiene 1’30”772 che vale la nona posizione.