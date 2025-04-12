Prove libere 3: Charles terzo, Lewis decimo

Sakhir 12 aprile 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il terzo e il decimo tempo con Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain.

37 giri. Lewis e Charles hanno atteso alcuni minuti ad andare in pista, considerato il poco valore specifico della sessione: le SF-25 hanno montato gomme Soft usate ottenendo rispettivamente 1’34”298 con Hamilton e 1’34”535 con Leclerc che è poi sceso a 1’34”258. I due sono poi rientrati al box per montare un treno nuovo di Soft ciascuno con il quale Charles ha fatto segnare 1’32”480 mentre Lewis si è fermato a 1’33”111 nel più rapido dei suoi 18 giri, uno in meno del suo compagno.