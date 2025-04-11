Prove libere 2: Charles quarto, Lewis ottavo

Sakhir 11 aprile 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il quarto tempo con Charles Leclerc e l’ottavo con Lewis Hamilton nella seconda ora di prove libere del Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sakhir.

50 giri. Charles e Lewis hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali hanno fatto segnare i primi tempi di riferimento. Leclerc ha fermato i cronometri a 1’33”347, Hamilton ha invece centrato 1’32”157. Charles si è migliorato in 1’32”755 prima di montare pneumatici Soft al pari del compagno di squadra. Con la mescola più morbida Lewis ha ottenuto 1’31”915, mentre Charles ha stabilito 1’31”729, poi migliorato in 1’31”652. Sulle due SF-25 sono poi state montate altre Soft nuove con le quali entrambi i piloti si sono migliorati: Leclerc è sceso a 1’31”045, Hamilton a 1’31”576. Nel complesso il monegasco ha completato 27 giri, quattro in più del compagno di squadra.