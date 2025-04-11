Prove libere 1: Lewis terzo, Dino quattordicesimo

Sakhir 11 aprile 2025

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il terzo e il quattordicesimo tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain con, rispettivamente, Lewis Hamilton e Dino Beganovic, che ha preso il posto di Charles Leclerc sulla sua SF-25.

43 giri. Lewis e Dino sono usciti dai box con gomme Hard ottenendo come tempi inaugurali 1’36”699, poi migliorato a 1’36”351, e 1’39”216, e 1’38”580. I due si sono fermati per delle regolazioni e sono poi tornati in pista con lo stesso treno di gomme senza migliorarsi. Sulle due Ferrari sono quindi state montate gomme Soft con le quali entrambi hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi, in 1’33”800 per Hamilton e 1’35”055 per Beganovic. Nel complesso l’inglese ha completato 23 tornate, lo svedese della Scuderia Ferrari Driver Academy 20.