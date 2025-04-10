Charles: “La squadra sta lavorando sodo, continuiamo nella stessa direzione”

Sakhir 10 aprile 2025

Charles Leclerc è fiducioso che il Gran Premio del Bahrain può vedere la Scuderia Ferrari HP fare un passo avanti in termini di competitività. “Ci sarà un fondo nuovo, che dovrebbe darci un contributo, abbiamo scelto una direzione a livello di bilanciamento che mi fa sentire a mio agio in macchina e in questo weekend abbiamo anche a disposizione i dati del test di fine febbraio”.

Punto di partenza. “Il Gran Premio del Giappone della settimana scorsa ha detto in maniera attendibile qual è il nostro livello di competitività attuale. Ci manca qualche decimo in qualifica e in gara è difficilissimo recuperare terreno, specie su piste come Suzuka. Domani proveremo il fondo nuovo, che speriamo ci aiuti a far crescere il livello della nostra prestazione – ha continuato il monegasco –. Vedremo se le temperature più alte che stiamo trovando ci permetteranno di fare meglio rispetto a febbraio, come normalmente è sempre stato negli ultimi anni”, ha concluso.