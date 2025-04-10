Lewis: “Fiducioso che possiamo fare progressi”

Sakhir 10 aprile 2025

Lewis Hamilton è entrato nel paddock del Bahrain International Circuit di buon umore alla vigilia della quarta gara di stagione. Il processo di apprendimento con la SF-25 e la squadra continua e questo weekend ci sono i primi aggiornamenti che dovrebbero permettere di fare dei passi avanti a livello di competitività: “La squadra sta facendo un gran lavoro per colmare il gap che ci separa da chi è davanti e questo weekend potremo anche fare un confronto con i dati raccolti nei test di fine febbraio – ha detto – Che è sempre utile”.

Nuovo fondo. Il lavoro fatto in fabbrica nelle scorse settimane ha permesso di portare in Bahrain un nuovo fondo: si tratta di un aggiornamento che era previsto e dovrebbe contribuire a sbloccare ulteriore potenziale dalla vettura: “Siamo fiduciosi che il fatto di stare imparando sempre di più sulla monoposto unito a questo upgrade ci possa permettere di fare un passo avanti – ha detto Lewis –. Non ci manca tanto per lottare là davanti, ma con quattro team più o meno allo stesso livello ogni piccolo step può fare la differenza. Come al solito lavoreremo da squadra per mettere insieme i dati e fare dei passi avanti nella giusta direzione con l’obiettivo di crescere in competitività. Non vedo l’ora di salire in macchina”.