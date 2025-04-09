Gran Premio del Bahrain 2025 di Alessio Moroni

Maranello 09 aprile 2025

Alessio Moroni (Torino, 1990) è un disegnatore e illustratore italiano. Diplomato in grafica d'arte all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, nel 2016 inizia a lavorare come disegnatore per Editoriale Cosmo su «Caput Mundi» e Sergio Bonelli Editore sulle serie «Orfani: Sam» e «Dragonero». Nel 2018 disegna per Scuderia Ferrari la terza stagione del webcomic interattivo «WeRace — 2058» e nel 2019 segue «Zombicide: Dayone» edito da Cmon e Sergio Bonelli Editore. Nel 2022 è tra i disegnatori del graphic novel americano «Winds of Numasera» pubblicato da DarkHorse Comics.