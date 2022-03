Libere 3: Charles secondo, Carlos quinto

La Scuderia Ferrari ha piazzato i suoi piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, al secondo e al quinto posto rispettivamente al termine della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Brahrain. Le qualifiche sono in programma alle 18 locali (16 CET).

36 giri. Entrambe le F1-75 sono scese in pista con gomme Soft usate: Charles ha fermato i cronometri sul tempo di 1’33”797, mentre Carlos Sainz ha ottenuto 1’34”217 poi migliorato a 1’34”148. Lo spagnolo ha quindi montato gomme Soft nuove per ottenere 1’33”053, imitato poco dopo dal compagno di squadra che ha fermato i cronometri a 1’32”640. Nel finale entrambi i piloti hanno caricato carburante per lavorare in configurazione gara. Charles ha percorso 16 giri, Carlos 20.