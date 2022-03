Libere 1: secondo e terzo posto per Charles e Carlos

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il secondo e il terzo tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain con rispettivamente Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Gomme Hard e Medium. Il monegasco ha iniziato la sessione girando con i cosiddetti “rastrelli” per effettuare alcune misurazioni ed entrambi i piloti hanno cominciato il turno con gomme Hard. La sessione però è stata interrotta quasi subito a causa della presenza di detriti in pista. Dopo dieci minuti abbondanti di stop le prove libere sono riprese e sia Charles che Carlos hanno continuato il lavoro con le Hard prima di passare alle Medium per la seconda parte della sessione. Per entrambi il primo tentativo con questa mescola non è stato ideale dato che Leclerc è incappato in un testacoda, mentre Sainz ha trovato traffico. Sia Charles che Carlos si sono però subito rilanciati ottenendo i rispettivi migliori tempi in 1’34”557 e 1’34”611 rispettivamente. Charles ha percorso in totale 22 giri, Carlos uno in più.



Programma. Il nuovo formato del weekend prevede un venerdì più compresso: le vetture torneranno in pista alle 18 per la seconda ora di prove libere.