Race recap: Charles-Carlos, è doppietta!

Partenza. Al primo giro nulla cambia: Leclerc guida su Verstappen e Sainz.

Giro 14. Entrano Verstappen e Sainz per tornare in pista con gomme Soft.

Giro 15. Tocca a Charles: i meccanici cambiano le gomme in 3.1 ed esce ancora davanti a Verstappen che però si giova di gomme più in temperatura per sorpassare il monegasco sul rettilineo principale. Leclerc ripassa subito dopo, ma l’olandese si riprende la posizione appena dopo essere passato sul traguardo. La scena si replica al giro 19: Charles torna in testa ma Verstappen tira la staccata in curva 1 e riperde la posizione. Per farlo però blocca le ruote e regala la posizione a Charles che torna primo e allunga.

Giro 30. Si ferma Verstappen per gomme Medium. Al giro successivo si ferma Charles che esce davanti a lui. Questa volta l’olandese non è abbastanza vicino e non riesce a tentare l’attacco. Il distacco tra i i due è di 2 secondi.

Giro 45. Pierre Gasly si ferma con la vettura in fiamme. Safety Car. Verstappen si era fermato per cambiare le gomme, e anche Charles lo imita in fase di neutralizzazione.

Giro 51. Al restart Leclerc è perfetto e tiene la prima posizione, mentre e tre giri dal termine passa anche Carlos. I giri terminano e Charles passa per primo sotto la bandiera a scacchi. È vittoria! Carlos è secondo, mentre terzo è Lewis Hamilton. La Scuderia torna a vincere dopo Singapore 2019, Leclerc guida il Mondiale così come la Ferrari tra i Costruttori.