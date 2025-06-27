Venerdì di su e giù sulle montagne della Stiria
Spielberg 27 giugno 2025
- Lewis Hamilton e Dino Beganovic sono scesi in pista in FP1, Charles Leclerc è tornato sulla sua SF-25 per il turno del tardo pomeriggio.
- In entrambe le sessioni i piloti hanno provato i nuovi aggiornamenti aerodinamici, destinati a rimanere in macchina, raccogliendo dati che saranno analizzati in profondità a Maranello.
- In totale la squadra ha percorso 118 giri.
FP1
- La Scuderia Ferrari HP ha percorso 52 giri, 20 con Lewis e 32 con Dino.
- Lewis, nonostante un problema al cambio sulla sua SF-25, ha provato le gomme Medium e le Soft seppur senza completare il numero di giri previsto.
- Dino Beganovic, in pista al posto di Charles Leclerc per la sessione inaugurale, ha completato il proprio programma senza intoppi girando con pneumatici di mescola Hard e Soft.
- Nel finale il rookie svedese ha caricanto carburante, e tenuto le gomme Soft, per provare anche in configurazione gara.
FP2
- La squadra ha completato 66 giri, 32 con Charles e 34 con Lewis.
- Leclerc nell'unica ora di tempo pista a disposizione ha iniziato il weekend con la mescola Medium per poi passare alla Soft.
- Lewis, sulla cui SF-25 è stato sostituito il cambio, ha completato il suo programma pomeridiano provando le gomme Hard per poi montare la Soft.
- Entrambi i piloti nell'ultimo terzo del turno hanno caricato carburante: Charles ha rimontato le gomme Medium di inizio sessione, Lewis ha tenuto in macchina il treno di Soft passando alle Hard nei minuti finali.
Charles Leclerc #16
Sono salito in macchina per la prima volta oggi nella seconda sessione e mi sono sentito a mio agio in pista, ma non posso dirmi ancora del tutto soddisfatto del feeling con la vettura. Come al solito, il nostro passo gara è buono, mentre dobbiamo lavorare un po’ per migliorare in configurazione da qualifica, così da partire più avanti in griglia e poter lottare nelle posizioni di testa domenica.
Lewis Hamilton #44
Abbiamo perso del tempo durante FP1 a causa di un problema al cambio, il che ci ha penalizzato un po’. La seconda sessione è andata meglio, ma non siamo ancora dove vorremmo essere in termini di passo. C’è ancora del lavoro da fare: continueremo a cercare le giuste regolazioni stasera insieme al team.
Dino Beganovic #38
È stata una giornata produttiva per quanto mi riguarda, perché sono riuscito a completare il programma messo a punto per me e ho potuto supportare il team nella raccolta di dati che saranno utili in futuro.
Ovviamente tornare al volante di una monoposto di Formula 1 è stato fantastico, specie per il fatto che avevo il Cavallino Rampante sulla mia tuta. Voglio ringraziare la Scuderia Ferrari HP e l'Academy per questa opportunità.
Ora torno a concentrarmi sulla Formula 2, dove sono pronto a dare il massimo per ottenere dei buoni risultati questo weekend.