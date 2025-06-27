Venerdì di su e giù sulle montagne della Stiria

Spielberg 27 giugno 2025

Lewis Hamilton e Dino Beganovic sono scesi in pista in FP1, Charles Leclerc è tornato sulla sua SF-25 per il turno del tardo pomeriggio.

In entrambe le sessioni i piloti hanno provato i nuovi aggiornamenti aerodinamici, destinati a rimanere in macchina, raccogliendo dati che saranno analizzati in profondità a Maranello.

In totale la squadra ha percorso 118 giri.

FP1

La Scuderia Ferrari HP ha percorso 52 giri, 20 con Lewis e 32 con Dino.

Lewis, nonostante un problema al cambio sulla sua SF-25, ha provato le gomme Medium e le Soft seppur senza completare il numero di giri previsto.

Dino Beganovic, in pista al posto di Charles Leclerc per la sessione inaugurale, ha completato il proprio programma senza intoppi girando con pneumatici di mescola Hard e Soft.

Nel finale il rookie svedese ha caricanto carburante, e tenuto le gomme Soft, per provare anche in configurazione gara.

FP2

La squadra ha completato 66 giri, 32 con Charles e 34 con Lewis.

Leclerc nell'unica ora di tempo pista a disposizione ha iniziato il weekend con la mescola Medium per poi passare alla Soft.

Lewis, sulla cui SF-25 è stato sostituito il cambio, ha completato il suo programma pomeridiano provando le gomme Hard per poi montare la Soft.

Entrambi i piloti nell'ultimo terzo del turno hanno caricato carburante: Charles ha rimontato le gomme Medium di inizio sessione, Lewis ha tenuto in macchina il treno di Soft passando alle Hard nei minuti finali.





Charles Leclerc #16

Sono salito in macchina per la prima volta oggi nella seconda sessione e mi sono sentito a mio agio in pista, ma non posso dirmi ancora del tutto soddisfatto del feeling con la vettura. Come al solito, il nostro passo gara è buono, mentre dobbiamo lavorare un po’ per migliorare in configurazione da qualifica, così da partire più avanti in griglia e poter lottare nelle posizioni di testa domenica.

Lewis Hamilton #44

Abbiamo perso del tempo durante FP1 a causa di un problema al cambio, il che ci ha penalizzato un po’. La seconda sessione è andata meglio, ma non siamo ancora dove vorremmo essere in termini di passo. C’è ancora del lavoro da fare: continueremo a cercare le giuste regolazioni stasera insieme al team.

Dino Beganovic #38

È stata una giornata produttiva per quanto mi riguarda, perché sono riuscito a completare il programma messo a punto per me e ho potuto supportare il team nella raccolta di dati che saranno utili in futuro.

Ovviamente tornare al volante di una monoposto di Formula 1 è stato fantastico, specie per il fatto che avevo il Cavallino Rampante sulla mia tuta. Voglio ringraziare la Scuderia Ferrari HP e l'Academy per questa opportunità.

Ora torno a concentrarmi sulla Formula 2, dove sono pronto a dare il massimo per ottenere dei buoni risultati questo weekend.