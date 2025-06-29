Un weekend ben eseguito

Spielberg 29 giugno 2025

• Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso rispettivamente al 3° e 4° posto nel Gran Premio d’Austria.

• La partenza della gara è stata annullata e posticipata di 15 minuti, dopo che Carlos Sainz non è riuscito a partire dalla griglia per il giro di formazione. La Safety Car è entrata in pista al primo giro in seguito a una collisione tra Kimi Antonelli e Max Verstappen.

• Charles e Lewis sono partiti con gomme Medium e hanno seguito una strategia a due soste, passando prima alle Hard e poi nuovamente alle Medium per lo stint finale.

• Charles ha perso la seconda posizione a favore di Oscar Piastri dopo la partenza.

• Gara relativamente lineare per entrambi i piloti della Scuderia Ferrari HP, mai realmente in grado di attaccare chi stava davanti, né minacciati da chi seguiva.

• Le temperature molto elevate, le più alte del weekend, hanno avuto un impatto significativo sulla gestione delle gomme.

• Il team ha raccolto 27 punti e torna al 2° posto nel Campionato Costruttori. Il 47º podio in carriera per Leclerc, il quarto della stagione, è anche il podio numero 833 nella storia della Scuderia.

• Il Team Principal Fred Vasseur, rientrato a casa per motivi personali, oggi non era al muretto. Ne ha fatto le veci il Vice Team Principal Jérôme d'Ambrosio.

Charles Leclerc #16

Il nostro weekend a livello di squadra è stato molto positivo. Abbiamo portato alcuni aggiornamenti che ci hanno aiutato a fare un passo avanti e a iniziare a colmare il divario con la McLaren. Purtroppo, oggi erano semplicemente più veloci.

Alla prima curva, ho cercato di chiudere su Lando (Norris), ma così ho lasciato la porta aperta a Oscar (Piastri), che è riuscito a superarmi per il secondo posto. Ho spinto molto nel primo stint e ho avuto un bel po’ di degrado, ma fa parte del gioco. Non abbiamo rimpianti oggi. Abbiamo dato tutto ed estratto il massimo dalla nostra gara. Continueremo a lavorare sodo per fare ulteriori progressi con l’obiettivo di tornare sul gradino più alto del podio. Questa è la nostra priorità principale e tutta la squadra se lo merita.

Lewis Hamilton #44

È stato un weekend solido per il team: abbiamo migliorato ulteriormente il nostro passo in qualifica e la squadra ha fatto un ottimo lavoro per tutto il fine settimana. Non abbiamo avuto il passo gara su cui contavamo, ma comunque siamo riusciti a portare a casa punti importanti e un podio, di cui possiamo essere orgogliosi. Analizzeremo attentamente i dati per capire dove possiamo ancora migliorare. Ringrazio tutti, sia qui in pista che a Maranello, per il duro lavoro e l’impegno costante. Restiamo concentrati e non vedo l’ora di vivere il mio primo Gran Premio di casa con la Ferrari.

Jérôme D'Ambrosio - Deputy Team Principal Scuderia Ferrari HP

Possiamo dirci soddisfatti di questo risultato. Da un po’ di tempo Fred ripete che ci basta mettere tutto insieme ed avere un weekend pulito, ed è esattamente quello che abbiamo fatto.

Oggi, in una gara lineare, entrambi i nostri piloti hanno avuto un passo molto simile.

Ovviamente, il distacco dalla McLaren è ancora significativo, soprattutto in gara, ma continueremo a spingere per colmarlo. I distacchi tra i team cambiano da gara a gara, quindi bisogna concentrarsi su sé stessi e fare il massimo possibile.

Oggi siamo risaliti al secondo posto nel Campionato Costruttori, anche se con un margine davvero minimo, e tutti nel team sono determinati a continuare a migliorare e fare ancora meglio.

Per quanto riguarda l’aver sostituito Fred oggi, la verità è che in questa squadra abbiamo tante persone valide che sanno cosa fare, quindi non è cambiato molto nei processi. Il team ha lavorato bene e, dal nostro punto di vista, è stata una gara lineare.