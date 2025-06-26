Charles: “Penso positivo e amo questa pista”

Spielberg 26 giugno 2025

Charles Leclerc si è presentato con un bel sorriso nel paddock del circuito di Spielberg, per sua stessa ammissione una delle piste tradizionali da lui preferite. Incontrando i media il monegasco ha parlato di come intende affrontare questo weekend: “Io penso positivo in genere, sono sempre molto felice di correre in Austria e a migliorare il mio umore c’è anche il fatto che avremo degli aggiornamenti che spero ci porteranno a fare un piccolo passo nella giusta direzione”.

Spettatore per una sessione. Leclerc sa già che perderà FP1, perché sulla sua SF-25 ci sarà Dino Beganovic: “Ovviamente preferirei guidare io, ma abbiamo concordato con il team di far girare Dino in questa gara. Io guarderò con attenzione i numeri del turno inaugurale per capire se ciò che di nuovo abbiamo in macchina andrà, come credo, nella direzione di darci più carico e quindi più performance – ha detto –. Nel briefing inoltre avrò modo di ascoltare anche le impressioni di Lewis, per cui non sono preoccupato. In FP2 potrò provare personalmente gli aggiornamenti, dunque non credo che ci saranno particolari conseguenze per il mio weekend nonostante 60 minuti di tempo pista in meno”.

Avanti con fiducia. A Charles è stato anche chiesto come si gestisce il clima non positivo che si è creato intorno al team nelle ultime settimane: “Non sono convinto che gestire sia la parola giusta – ha detto il monegasco –. Credo si tratti di restare concentrati su quello che sappiamo e dobbiamo fare curando ogni dettaglio del nostro lavoro. Noi siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso e penso che abbiamo tutte le persone giuste in squadra per riuscire a ottenere i risultati che ci si aspetta da noi. Speriamo che già questo weekend saremo in grado di mettere più pressione ai rivali che fin qui ci sono stati spesso davanti in questa stagione”.