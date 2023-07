Sprint Shootout: Carlos e Charles al via dalla terza fila

Giornata dedicata alla Sprint a Spielberg. Si comincia con la qualifica dedicata, denominata Sprint Shootout. L’aria è a 17 gradi, la pista a 23.

SQ1. Si comincia: il cielo è nuvoloso, la pista presenta chiazze di umido ma è da gomme da asciutto. Charles e Carlos vanno in pista con gomme Soft usate visto che il tracciato è stato dichiarato bagnato e salta dunque la regola del treno obbligatorio – che nel SQ1 sarebbe dovuto essere obbligatoriamente di Medium – e girano a oltranza dal momento che la pista evolve rapidamente. Sulla SF-23 di Sainz c’è un problema e deve rientrare. Esce con soli due minuti sul cronometro ma piazza un ottimo 1’06”187 che lo mette in testa alla lista dei tempi. Charles invece centra un 1’07”061 che vale il 15° posto e l’accesso alla fase successiva.

SQ2. Nella seconda fase entrambi i piloti scendono in pista con gomme Soft usate. Charles comincia con un 1’06”617 mentre Carlos fa segnare un buon 1’05”880. Leclerc si ferma ai box per passare a un altro treno di Soft usate imitato da Sainz. Lo spagnolo ottiene 1’05”434, secondo tempo, il monegasco fa 1’05”673 e accede anche lui alla fase decisiva.