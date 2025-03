Prove libere 3: Charles quarto, Lewis ottavo

Nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Australia la Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il quarto tempo con Charles Leclerc e l’ottavo con Lewis Hamilton.

43 giri. Lewis e Charles sono usciti dai box con gomme Hard ma la sessione è stata immediatamente sospesa per la seconda uscita di pista in due giorni di Oliver Bearman, che è finito nella ghiaia con la sua Haas. Alla ripresa delle attività le Ferrari hanno piazzato i primi tempi di riferimento, con gomme Soft: 1’17”311 per Hamilton; 1’17”847 per Leclerc. Il monegasco poi è sceso a 1’16”676, con Lewis appena un millesimo più lento. Le due SF-25 sono dunque rientrate ai box per montare un treno di gomme Soft nuovo e tornare a girare: Charles ha inizialmente ottenuto 1’16”286, poi migliorato in 1’16”188, mentre Hamilton ha fatto segnare 1’16”378. Il monegasco ha completato 22 tornate, una in più del compagno di squadra.