Si riparte da Melbourne

L’attesa è finita: la stagione 2025 di Formula 1 prende ufficialmente il via con il Gran Premio d’Australia, che a sei anni dall’ultima volta (2019) torna a ospitare la prima gara della stagione. Questo Paese ha sempre avuto un ruolo speciale nella storia della categoria, non solo per le ormai tante gare ospitate, ma anche per i piloti che ha dato alla Formula 1 – con quattro titoli vinti da Jack Brabham e Alan Jones – ed è molto importante anche per la Scuderia Ferrari HP, che ogni anno riceve grandissimo affetto dai suoi tifosi geograficamente più lontani. Aggiungiamo che quello di Albert Park è un tracciato cittadino ed è facile capire come Charles Leclerc e Lewis Hamilton – entrambi già vincitori su questa pista – non vedano l’ora di calarsi nelle rispettive SF-25 per iniziare la nuova stagione.

Line-up. Quella formata da Charles e Lewis sarà la line-up numero 140 nella storia del team, l’ottava a debuttare in Australia, mentre Hamilton prendendo il via del Gran Premio di domenica diventerà il 98° pilota ad aver gareggiato in Formula 1 al volante di una Ferrari, il 78° ad averlo fatto da rappresentante ufficiale della Scuderia.

Il circuito. Albert Park ha fatto il suo debutto nel Mondiale nella stagione 1996 e si distingue per il layout veloce e tecnico al punto che, non fosse per i muretti tipici di un impianto semipermanente, si stenterebbe a crederlo un tracciato cittadino, con i suoi curvoni medio-veloci e le quattro zone DRS che favoriscono i sorpassi. La curva 1, punto critico soprattutto al via, presenta una chicane impegnativa con ghiaia all’esterno, mentre la 3 è una delle principali zone di sorpasso, con una frenata decisa al termine di un rettilineo con DRS. Le curve 9 e 10 interrompono il tratto più veloce della pista e richiedono precisione assoluta, mentre la staccata della 11 rappresenta un’altra occasione per attaccare. Il tracciato si è dimostrato molto spettacolare nelle ultime edizioni, con gare che hanno visto strategie diverse e battaglie serrate fino all’ultimo giro.

Orari e meteo. Con l’Australia situata dall’altro lato del mondo rispetto all’Europa, gli orari delle sessioni saranno nelle prime ore del mattino per gli appassionati europei. Le prove libere inizieranno venerdì alle 12.30 e 16.00 locali (2.30 e 6.00 CET), mentre sabato sarà la volta delle ultime libere alle 12.30 (2.30 CET) seguite dalle qualifiche alle 16.00 (6.00 CET). Il Gran Premio prenderà il via domenica alle 15.00 locali (5.00 CET), con 58 giri da percorrere per un totale di 306,124 km.





Frédéric Vasseur, Team Principal

L'attesa è finita e siamo pronti a scendere in pista per la prima gara della stagione. In un certo senso sembra di tornare al passato, dato che sono trascorsi alcuni anni dall'ultima volta che l'Australia ha ospitato il round di apertura. Il circuito cittadino di Albert Park non è particolarmente rappresentativo di ciò che ci aspetta nel resto del campionato, ma qui l'anno scorso abbiamo fatto bene e siamo fiduciosi anche per il weekend che ci attende. Naturalmente, ci sono molte incognite e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la gerarchia in pista, soprattutto perché i risultati del test in Bahrain sono stati molto difficili da interpretare. Durante l'inverno abbiamo lavorato duramente in fabbrica a Maranello, e lo stesso hanno fatto Charles, che ha curato con particolare attenzione la preparazione fisica, e Lewis, che ha dato il massimo per integrarsi nel team il più rapidamente possibile. Credo che ci sia tutto il necessario per fare bene ma, come sempre, per prima cosa ci concentreremo su noi stessi, consapevoli che questo è solo l'inizio di una stagione molto lunga. Una settimana fa abbiamo ricevuto un'accoglienza meravigliosa a Milano da una marea di nostri tifosi e adesso, a Melbourne, vogliamo dare il massimo per a dare a tutti loro qualcosa di cui essere orgogliosi.





FERRARI STATS

GP disputati 1098

Stagioni in F1 76

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit)

Vittorie 248 (22,59%)

Pole position 253 (23,04%)

Giri più veloci 263 (23,95%)

Podi 829 (25,17%)





FERRARI STATS GP D'AUSTRALIA

GP disputati 38

Debutto 1985 (S. Johansson 5°; M. Alboreto rit.)

Vittorie 11 (28,95%)

Pole position 7 (18,42%)

Giri più veloci 11 (28,95%)

Podi 28 (24,56%)





Tre domande a...

Loic Serra

Direttore tecnico chassis

1. Ci parli delle caratteristiche della pista dell'Albert Park? L’Albert Park è un circuito stradale temporaneo che combina sezioni ad alta velocità e curve strette. Una delle peculiarità della gara di Melbourne è l'imprevedibilità del clima; a volte basta meno di un'ora per passare da condizioni calde a fredde, il che rappresenta una vera sfida per gli ingegneri che devono prevedere e ottimizzare l'assetto della vettura durante il weekend. Inoltre, poiché la pista non viene utilizzata durante tutto l'anno, dal venerdì alla domenica la superficie si gomma molto, quindi i livelli di aderenza cambiano continuamente.

2. Quanto sono stati utili i tre giorni di test? Cosa abbiamo imparato della SF-25? Nonostante le condizioni meteorologiche insolitamente difficili che abbiamo affrontato in Bahrain, il test ci è stato molto utile per noi. Abbiamo completato tutto il programma previsto, con la vettura che ha dimostrato un buon grado di affidabilità. I dati della pista erano in linea con quello che ci aspettavamo, e la SF-25 ha risposto bene ai cambiamenti di assetto. Siamo stati felici di vedere che c'era una buona correlazione tra i dati che abbiamo raccolto sulla pista di Sakhir e quanto visto nel simulatore, che è ormai uno strumento essenziale per poter massimizzare le prestazioni della vettura gara dopo gara. Parlando invece dell’immediato futuro, durante i test in Bahrain faceva particolarmente freddo mentre a Melbourne la fine dell’estate ci regalerà un clima molto più caldo. Questo influenzerà il comportamento della vettura, in particolare per quanto riguarda le gomme. Entro la fine del weekend avremo un quadro più chiaro, ma non ancora definitivo, della gerarchia tra le squadre. Noi continueremo a concentrarci su noi stessi e lavoreremo per avere un forte inizio di stagione.

3. Questa sarà la tua vera prima stagione con la Scuderia Ferrari HP. Ti ha impressionato la passione che caratterizza sempre Ferrari?

Impressionato è la parola giusta! La passione per la Ferrari tra tifosi e dipendenti è ammirevole. Questo fervore collettivo è una vera ispirazione per tutti noi e una delle forze motrici più forti che abbia mai sperimentato. In questo momento l'umore nel team è molto positivo, e tutti siamo confidenti di poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati.

Profilo

Loic Serra

Nato il: 30/03/1972

A: Nancy (Francia)





Gran Premio d'Australia: numeri e curiosità

7. Le stagioni, con quella che sta per cominciare, di Charles Leclerc con la Scuderia Ferrari HP. Il monegasco con i suoi 126 Gran Premi all’attivo è già il quarto pilota più fedele al team nella storia e per la fine della stagione avrà superato Felipe Massa al terzo posto. Più campionati in rosso li hanno all’attivo solamente il succitato brasiliano, con otto, Kimi Räikkönen, pure a otto, e l’inarrivabile Michael Schumacher, con undici.

8. Le line-up della Scuderia Ferrari HP, con quella di quest’anno, che hanno esordito in Australia. La prima coppia Ferrari a debuttare agli antipodi è stata quella, imprevista, formata da Jean Alesi e Gianni Morbidelli nel 1991. Il pilota italiano venne chiamato su due piedi a sostituire l’allontanato Alain Prost in occasione dell’ultima gara di stagione, appunto il Gran Premio d’Australia, che al tempo andava in scena sul circuito di Adelaide. Il fatto che da quando si corre a Melbourne questa gara sia stata spesso la prima dell’anno ha reso molto più comune che le nuove line-up debuttassero in Australia. Dunque nel 1996 ci fu la prima volta dell’accoppiata tutta nuova formata da Michael Schumacher ed Eddie Irvine. Nel 2000 è stata la volta di Schumacher-Barrichello; nel 2007 hanno esordito insieme Felipe Massa e Kimi Räikkönen; nel 2014 Räikkönen-Alonso; nel 2015 Räikkönen-Vettel e nel 2019 Vettel-Leclerc. Quest’anno sarà la volta di Charles e Lewis Hamilton.

10. Le vittorie conquistate in Formula 1 dalle Ferrari contrassegnate dai numeri 16 e 44, attualmente rispettivamente di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L’unico altro pilota ad aver vinto con il numero 16 prima del monegasco è stato il britannico Mike Hawthorn, che si impose nel Gran Premio di Francia 1953 su una 500 F2. Le altre otto affermazioni sono arrivate tutte per merito di Charles (Belgio e Italia 2019 sulla SF90; Bahrain, Australia e Austria 2022 sulla F1-75; Monaco, Italia e Stati Uniti 2024 sulla SF-24). Una sola vittoria fino a questo punto per una Ferrari numero 44, quella conquistata dal francese Maurice Trintignant nel Gran Premio di Monaco 1955 al volante di una 625 F1.

13. I piloti britannici - diventeranno 14 domenica con Lewis Hamilton - ad aver disputato almeno una gara di Formula 1 valida per il Mondiale al volante di una Ferrari. Prima di lui, in ordine cronologico Peter Whitehead (sette gare e un podio fra 1950 e 1952); Roy Salvadori (una gara nel 1952); Mike Hawthorn (35 gare, tre vittorie e un titolo mondiale tra 1953 e 1958); Peter Collins (venti gare e tre vittorie tra 1956 e 1958); Cliff Allison (sei gare e un podio fra 1959 e 1960); Tony Brooks (sette gare e due vittorie nel 1959); John Surtees (trenta gare, quattro vittorie e un titolo mondiale fra 1963 e 1966); Mike Parkes (sei gare e due podi fra 1966 e 1967); Jonathan Williams (una gara nel 1967); Derek Bell (due gare nel 1968); Nigel Mansell (31 gare e tre vittorie fra 1989 e 1990); Eddie Irvine (65 gare e quattro vittorie fra 1996 e 1999) e Oliver Bearman (una gara e sei punti nel 2024)

101. I punti in palio in ciascun weekend di gara con il formato normale, dai 25 assegnati al primo classificato a quello singolo con cui viene premiato il decimo dell’ordine d’arrivo. Da quest’anno è scomparso il punto addizionale per l’autore del giro più veloce della corsa che veniva attribuito se il pilota in questione occupava una delle prime dieci posizioni. Ai 101 punti in palio se ne aggiungono 36 quando va in scena il formato Sprint con la gara addizionale al sabato che assegna punti da 8 a 1 ai primi otto classificati.