Race recap: Charles e Lewis ottavo e decimo

Sul circuito di Albert Park va in scena il Gran Premio d’Australia, prima gara della stagione. Pista bagnata, anche se non piove. L’aria è a 15 gradi, la pista a 19.

Partenza abortita. Ore, 15: inizia il giro di ricognizione, e sul bagnato Isack Hadjar perde il controllo della sua Racing Bulls in curva 2. La partenza è abortita e si riprenderà alle ore 15.15 con 57 giri da percorrere, invece degli originari 58.

Secondo via. Alla seconda partenza Charles scatta benissimo e balza al quinto posto, mentre Lewis rimane ottavo. A metà del primo giro però Jack Doohan finisce contro le barriere in curva 5 e innesca una Safety Car. In queste condizioni, all’ultima curva Carlos Sainz finisce a propria volta contro le barriere.

Restart. Dopo sette giri in neutralizzazione si riparte.

Giro 30. Nulla cambia in classifica.

Giro 33. Incidente per Fernando Alonso. Lewis rientra per passare a gomme slick di mescola Hard.

Giro 34. Rientrano tutti. Le posizioni non cambiano: Leclerc quinto, Hamilton ottavo, entrambi su gomme Hard.

Giro 45. Comincia a piovere ed è il caos. In due giri succede di tutto. Leclerc e Hamilton restano fuori e pagano il prezzo di questa scelta. Il cambio gomme avviene al giro 48 e i due tornano in pista nono e decimo.

Giro 52. Si riparte e Charles passa Lewis.

Giro 54. Leclerc e Hamilton superano Pierre Gasly per salire ottavo e nono.

Giro 57. Charles chiude ottavo, mentre Oscar Piastri supera Lewis proprio all’ultimo giro. Le Ferrari chiudono all’ottavo e al decimo posto.